Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Астон Вилла" вернулась в Лигу чемпионов спустя 42 года

Футбол Лига Чемпионов Возвращение, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 16:51 Фото: Instagram/avfcofficial
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА в будущем сезоне после 42-летнего отсутствия в самом престижном турнире Европе, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Это стало возможным после того, как в перенесенном матче 34-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" проиграл у себя "Ман Сити" со счетом 0:2. И перед заключительным туром чемпионата "шпоры" на 5 очков запустили вперед себя "Астон Виллу", которая гарантирует себе 4-е место в турнирной таблице с активом 68 баллов. 

Данное местоположение дает "бирмингенцам" путевку в следующий сезон Лиги чемпионов.

Таким образом, коллектив испанского специалиста Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионов, где она играла в последний раз в сезоне-1982/83.

За торжественным моментом, когда "горожане" обыгрывали "шпор", Эмери со своими подопечными следили очень внимательно и затем бурно отметили свой выход в ЛЧ.

Пока ряд команд пытаются получить лучшие места в турнирных таблицах своих чемпионатов, нынешний европейский сезон подходит к концу. 

Ведущим клубам континента осталось определить победителей в трех значимых турнирах. В топ-5 европейских футбольных лигах также известны чемпионы, кроме АПЛ, где золотой медалист будет выявлен по итогам последнего тура.    

Читайте также

Футбол Встреча Зенит
Магомед Адиев может лишить "Зенит" юбилейного чемпионства в РПЛ
Кому достанется Кубок Италии?
Кому достанется Кубок Италии?
Париж-2024 Олимпиада Детский сад
Впервые в истории Олимпиады для спортсменов откроют детский сад в Париже
Куандык Шынасилов
Манчестер сити Лига Чемпионов УЕФА 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс
Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: