"Астон Вилла" вернулась в Лигу чемпионов спустя 42 года

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА в будущем сезоне после 42-летнего отсутствия в самом престижном турнире Европе, сообщает Zakon.kz.

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Это стало возможным после того, как в перенесенном матче 34-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" проиграл у себя "Ман Сити" со счетом 0:2. И перед заключительным туром чемпионата "шпоры" на 5 очков запустили вперед себя "Астон Виллу", которая гарантирует себе 4-е место в турнирной таблице с активом 68 баллов.

Данное местоположение дает "бирмингенцам" путевку в следующий сезон Лиги чемпионов.

Таким образом, коллектив испанского специалиста Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионов, где она играла в последний раз в сезоне-1982/83.



За торжественным моментом, когда "горожане" обыгрывали "шпор", Эмери со своими подопечными следили очень внимательно и затем бурно отметили свой выход в ЛЧ.

Пока ряд команд пытаются получить лучшие места в турнирных таблицах своих чемпионатов, нынешний европейский сезон подходит к концу.

Ведущим клубам континента осталось определить победителей в трех значимых турнирах. В топ-5 европейских футбольных лигах также известны чемпионы, кроме АПЛ, где золотой медалист будет выявлен по итогам последнего тура.