"Интер Майами" без Месси прервал пятиматчевую победную серию

В отсутствие своего лидера Лионеля Месси американский футбольный клуб "Интер Майами" не смог одержать шестую победу подряд, сыграв в нулевую ничью с "Орландо", сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 16 мая клуб из Флориды в рамках игр МЛС на выезде не смог распечатать ворота "Орландо Сити". Тем самым команда Херардо Мартино прервала свою выигрышную серию из пяти матчей.





В этой встрече отсутствовал капитан "Интер Майами" Лионель Месси, который ранее получил травму в поединке с "Монреалем".

Все же клуб аргентинца лидирует в таблице лиги МЛС, набрав 28 очков после 14 игр. "Цапли" на один балл опережают "Цинциннати", у которого игра в запасе.





Фото: Instagram/intermiamicf

Между тем Лионель Месси вскоре может стать лучшим снайпером в истории ФК "Интер Майами", его отделяет всего лишь несколько мячей от рекордсмена Гонсало Игуаина.



В нынешнем сезоне МЛС на счету аргентинца 10 голов и 13 передач. 36-летний форвард в апреле признан лучшим игроком американской Суперлиги.