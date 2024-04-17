Лидер Франции попросил "Реал" отпустить Мбаппе на Олимпиаду-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон все чаще общается с журналистами в преддверии Олимпийских игр. На этот раз в одном из своих интервью глава Франции призвал руководство ФК "Реал" отпустить Килиана Мбаппе на Игры-2024 в Париж, сообщает Zakon.kz.

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У многих читателей здесь сразу может возникнуть ряд вопросов. Самый главный из них – почему президент Франции обратился в "Реал" насчет игрока ПСЖ? Дело в том, что Килиан Мбаппе по окончании нынешнего французского первенства станет футболистом мадридского клуба. А "Галактикос" заранее предупредил хозяев Олимпиады, что вряд ли отпустит Мбаппе на парижские Игры.

И здесь слово взял Эммануэль Макрон, который попросил "Реал" дать возможность игрокам приехать на Олимпиаду-2024, передает ESPN.



"Думаю, европейским клубам стоит включиться в эту игру, чтобы мы могли устроить отличное шоу. В первую очередь я имею в виду именно королевский клуб. Игрокам нужно подумать об этом, когда они будут планировать подготовку и тренировки, потому что у нас впереди Евро-2024. И я надеюсь, мы сыграем 14 июля там в финале. Я пока не говорил с Килианом, но надеюсь, что его будущая команда разрешит ему выступить на Олимпиаде-2024". Эммануэль Макрон

Тем временем, пока идут разговоры и переговоры по поводу выступления Мбаппе на будущих Олимпийских играх, сам известный футболист Франции блистает на европейских клубных турнирах.

В ночь на 17 апреля лидер ПСЖ помог своему клубу на выезде разгромить каталонскую "Барселону" со счетом 4:1. В этом матче Килиан оформил дубль и помог "парижанам" выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Также благодаря Мбаппе недавно футбольный клуб Пари Сен-Жермен в 20-й раз вышел в финал Кубка Франции, что является рекордом.