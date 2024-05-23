66-летний Гасперини с первой попытки выиграл еврокубки

Главный тренер футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини стал самым возрастным наставником, который когда-либо выигрывал финал еврокубка с первого раза, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 23 мая команда Гасперини обыграла немецкий "Байер" (3:0) в финальном матче Лиги Европы-2023/24.

После этого триумфа в возрасте 66 лет и 117 дней Джан Пьеро Гасперини признан самым возрастным тренером, выигравшим финал еврокубка с первой попытки. Наставник клуба из Бергамо побил показатель 62-летнего Хосе Луиса Мендилибара, который взял Лигу Европы УЕФА с "Севильей" в сезоне 2022/23.

66 - At 66 years and 117 days, Gian Piero #Gasperini is the oldest coach to win his debut major European final, and the second Italian coach to win the UEFA Europa League after Maurizio Sarri in 2019. Master.#UELFinal #AtaLev pic.twitter.com/N4AnG5v7Bd — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 22, 2024

Здесь также стоит отметить, что для Гасперини это первый трофей в его 21-летней профессиональной тренерской карьере. Он дважды признавался тренером года в Серии А.

"Думаю, мы написали историю. В том числе благодаря тому, как именно победили. Это невероятно, но мы одолели "Ливерпуль", "Спортинг", который выиграл свой чемпионат, а "красные" шли первыми в АПЛ, когда мы играли. Парни были великолепны, запоминающееся выступление. "Байер" казался непобедимым, но мы заслужили это, даже счет. Мы очень рады выиграть Лигу Европы. Это великое достижение". Джан Пьеро Гасперини

Команда Гасперини положила в свою копилку второй трофей, начиная с 1963 года. Тогда "бергамаски" взяли Кубок Италии.

Обыграв "аптекарей", "Аталанта" прервала серию немецкого клуба из 51-го матча без поражения. И не стоит забывать, что в этом сезоне бергамская дружина метит на "бронзу" итальянского первенства.

Одним из конкурентов команды Гасперини в нынешнем чемпионате является "Болонья", которая сенсационно пробилась в Лигу чемпионов УЕФА.