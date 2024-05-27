"Сити" и "Юнайтед" откроют новый сезон АПЛ в матче за Суперкубок
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195-е противостояние двух великих клубов Англии пройдет 10 августа на знаменитом стадионе "Уэмбли". Команда Хосепа Гвардиолы сыграет за Суперкубок в качестве чемпиона АПЛ-2024, а "красные дьяволы" – как обладатели Кубка Англии.
"Ман Сити" брал Суперкубок Англии шесть раз в своей истории, а коллектив Эрика тен Хага является рекордсменом по выигрышам данного турнира (21 раз).
Действующим обладателем Суперкубка Англии считается лондонский "Арсенал", обыгравший "горожан" в прошлом сезоне (1:1, и 4:1 по пенальти).
194-я встреча за всю историю между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" прошла 25 мая, в рамках финала Кубка Англии, где "манкунианцы" праздновали победу со счетом 2:1.
Благодаря этому достижению МЮ в предстоящем сезоне сможет выступить в Лиге Европы УЕФА. Плюс к этому, "красные дьяволы" сейчас занимают второе место среди богатых клубов планеты.