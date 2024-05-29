"Аль-Наср" хочет повысить зарплату Роналду и продлить с ним контракт

Серебряный призер чемпионата Саудовской Аравии по футболу – клуб "Аль-Наср" планирует продлить соглашение со своим лидером Криштиану Роналду до 2026 года, плюс увеличить ему зарплату, сообщает Zakon.kz.

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Португальская звезда футбола в завершившемся сезоне своим делом доказал, что, несмотря на 39 лет, все еще является одним из лучших форвардов планеты. Саудовская сторона, зная об этом, тоже не хочет терять своего капитана. Нынешний контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2025 года.

По информации talkSPORT, саудовский клуб начал предварительные беседы с португальцем о продлении контракта еще на год, до 2026-го. Сам футболист не против такой идеи, и в случае соглашения он получит повышение зарплаты. В данное время он зарабатывает 200 млн евро, не считая бонусов.

Саудиты хотят оставить у себя Роналду еще по ряду причин. Через год им надо продлевать ТВ-контракт, а с приходом Криштиану зрительская аудитория повысилась многократно, и в том числе на стадионах. Плюс новый контракт позволит Роналду в 41 год поехать на ЧМ-2026. Тем более он сейчас находится на пороге исторического достижения.

В прошедшем сезоне лидер "Аль-Насра" забил 35 голов в чемпионате Саудовской Аравии, установив новый рекорд. Также ему удалось улучшить цифры по результативным передачам.