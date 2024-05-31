Официально назначен новый бой казахстанского боксера Алимханулы
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В соперники "Казахскому стилю" достался бывший россиянин, ныне новозеландец Андрей Михайлович (21-0, 13 КО). Они сразятся 13 июля в Лас-Вегасе (США).
25-летний Михайлович занимает четвертое место в рейтинге IBF в среднем весе. Он родился в России, но в 1,5 года его усыновили граждане Новой Зеландии Паула и Марсель Дриссен.
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Андрей Михайлович последний свой бой на ринге провел 24 апреля, когда досрочно победил австралийского ветерана Леса Шеррингтона.
"Жанибек – еще один парень, еще одно испытание на моем пути к успеху. По мнению большинства, он большая проблема, но для меня это судьба. Я рожден для этого, с самого детства планировал доминировать, брать верх и контролировать свою судьбу. Неустанно тренируюсь, правильно питаюсь и всегда придерживаюсь образа мышления воина, мне не нужна дополнительная мотивация, ведь на кону стоят два пояса". Андрей Михайлович
А наш Жанибек также успешно завершил свою встречу против Винченцо Гуальтьери в октябре 2023 года.
"С нетерпением жду защиты своих титулов чемпиона мира, уважаю выбор Андрея. Другие чемпионы мира в среднем весе отказались от этого вызова, а он согласился его принять. 13 июля в Лас-Вегасе снова покажу миру Qazaq Style. Путь к званию "абсолюта" продолжается, и Михайлович стоит у меня на этом пути".Жанибек Алиханулы
"Казахский стиль" перед поединком с Михайловичем разгромил немецкого "Босса" и завоевал два чемпионских титула.
С исторической победой над Гуальтьери казахстанского боксера тогда поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.