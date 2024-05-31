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Официально назначен новый бой казахстанского боксера Алимханулы

Официально назначен новый бой казахстанского боксера Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:33 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Ночью 31 мая 2024 года промоутерская компания Top Rank Boxing анонсировала следующий поединок чемпиона WBO и IBF в среднем весе, казахстанского профессионала Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО), сообщает Zakon.kz.

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В соперники "Казахскому стилю" достался бывший россиянин, ныне новозеландец Андрей Михайлович (21-0, 13 КО). Они сразятся 13 июля в Лас-Вегасе (США).

25-летний Михайлович занимает четвертое место в рейтинге IBF в среднем весе. Он родился в России, но в 1,5 года его усыновили граждане Новой Зеландии Паула и Марсель Дриссен.

Бокс Футбол Встреча, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:33

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Андрей Михайлович последний свой бой на ринге провел 24 апреля, когда досрочно победил австралийского ветерана Леса Шеррингтона.

"Жанибек – еще один парень, еще одно испытание на моем пути к успеху. По мнению большинства, он большая проблема, но для меня это судьба. Я рожден для этого, с самого детства планировал доминировать, брать верх и контролировать свою судьбу. Неустанно тренируюсь, правильно питаюсь и всегда придерживаюсь образа мышления воина, мне не нужна дополнительная мотивация, ведь на кону стоят два пояса". Андрей Михайлович

А наш Жанибек также успешно завершил свою встречу против Винченцо Гуальтьери в октябре 2023 года.

"С нетерпением жду защиты своих титулов чемпиона мира, уважаю выбор Андрея. Другие чемпионы мира в среднем весе отказались от этого вызова, а он согласился его принять. 13 июля в Лас-Вегасе снова покажу миру Qazaq Style. Путь к званию "абсолюта" продолжается, и Михайлович стоит у меня на этом пути".Жанибек Алиханулы

"Казахский стиль" перед поединком с Михайловичем разгромил немецкого "Босса" и завоевал два чемпионских титула.

С исторической победой над Гуальтьери казахстанского боксера тогда поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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