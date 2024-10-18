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Экс-тренер "Барыса" критично высказался в адрес казахстанского клуба

Хоккей Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:51 Фото: shaiba.kz
Бывший наставник столичного хоккейного клуба "Барыс" – российский специалист Андрей Назаров – раскритиковал последние перестановки в тренерском штабе казахстанской дружины, сообщает Zakon.kz.

17 октября произошли кадровые изменения не только в тренерском штабе казахстанской команды, но и в руководстве "Барыса". Новым генеральным директором "астанчан" стал Нурлан Оразбаев, а главным тренером назначен Галым Мамбеталиев.

Свое критичное мнение по данным перестановкам высказал бывший наставник столичного хоккейного клуба.

"Знаю Нурлана Оразбаева по совместной работе в "Барысе". Грамотный и известный менеджер, который переживает за казахстанский хоккей. Но, на мой взгляд, происходящее сейчас в клубе сильно бьет по имиджу и репутации КХЛ, ведь матчи транслируют на весь мир. После 16 встреч у "Барыса" уже третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду, кардинально чистят состав, размахивая шашкой. Виноваты не только тренеры и игроки, нужно копать глубже. КХЛ должна вмешаться в ситуацию, тщательно в ней разобраться". Андрей Назаров

Напомним, Назаров в свое время дважды руководил столичным коллективом (2014, 2016).

Новое руководство "Барыса" уже в первый день своего правления произвело большие кадровые изменения в составе, в частности, расторгнуты контракты со всеми легионерами, кроме вратаря Маттссона.

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