Экс-тренер "Барыса" критично высказался в адрес казахстанского клуба

Бывший наставник столичного хоккейного клуба "Барыс" – российский специалист Андрей Назаров – раскритиковал последние перестановки в тренерском штабе казахстанской дружины, сообщает Zakon.kz.

17 октября произошли кадровые изменения не только в тренерском штабе казахстанской команды, но и в руководстве "Барыса". Новым генеральным директором "астанчан" стал Нурлан Оразбаев, а главным тренером назначен Галым Мамбеталиев.

Свое критичное мнение по данным перестановкам высказал бывший наставник столичного хоккейного клуба.

"Знаю Нурлана Оразбаева по совместной работе в "Барысе". Грамотный и известный менеджер, который переживает за казахстанский хоккей. Но, на мой взгляд, происходящее сейчас в клубе сильно бьет по имиджу и репутации КХЛ, ведь матчи транслируют на весь мир. После 16 встреч у "Барыса" уже третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду, кардинально чистят состав, размахивая шашкой. Виноваты не только тренеры и игроки, нужно копать глубже. КХЛ должна вмешаться в ситуацию, тщательно в ней разобраться". Андрей Назаров

Напомним, Назаров в свое время дважды руководил столичным коллективом (2014, 2016).

Новое руководство "Барыса" уже в первый день своего правления произвело большие кадровые изменения в составе, в частности, расторгнуты контракты со всеми легионерами, кроме вратаря Маттссона.