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Экс-форвард "Спартака" Промес возобновляет карьеру в чемпионате ОАЭ

Футбол Игрок &quot;Юнайтед&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:23 Фото: Instagram/utdfc_official
Отстраненный от футбола за уголовное преследование бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес снова начнет играть. Голландец заключил контракт на год с клубом "Юнайтед" из Дубая, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба клуба из ОАЭ, 32-летний игрок в качестве свободного агента заключил контракт с ФК "Юнайтед" из Лиги первого дивизиона на сезон-2024/25.

В договоре между сторонами будет прописан пункт о бесплатном возвращении нидерландца в "Спартак", если с Промеса снимут запрет на выезд из ОАЭ.

"Подписание Промеса вызывает разные эмоции, стараемся сразу же переходить к делу. Хотим поддержать Квинси, чтобы этот трансфер в конце сезона оказался удачным для нас и для него. Понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Держим кулачки, чтобы он быстрее набрал форму, вышел на поле, сделал первое касание и результативное действие".Генеральный директор "Юнайтед" Илие Чебану

Квинси не выходил на футбольное поле почти 10 месяцев.

В феврале 2024 года он был осужден на 6 лет и объявлен властями Нидерландов в международный розыск. Впоследствии футболист был задержан в Дубае, но спустя время освобожден из-под стражи.

Три месяца назад ему разрешили тренировки на одной из футбольных баз в этой стране. 

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