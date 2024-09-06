Экс-форвард "Спартака" Промес возобновляет карьеру в чемпионате ОАЭ

Отстраненный от футбола за уголовное преследование бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес снова начнет играть. Голландец заключил контракт на год с клубом "Юнайтед" из Дубая, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба клуба из ОАЭ, 32-летний игрок в качестве свободного агента заключил контракт с ФК "Юнайтед" из Лиги первого дивизиона на сезон-2024/25.

В договоре между сторонами будет прописан пункт о бесплатном возвращении нидерландца в "Спартак", если с Промеса снимут запрет на выезд из ОАЭ.

"Подписание Промеса вызывает разные эмоции, стараемся сразу же переходить к делу. Хотим поддержать Квинси, чтобы этот трансфер в конце сезона оказался удачным для нас и для него. Понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Держим кулачки, чтобы он быстрее набрал форму, вышел на поле, сделал первое касание и результативное действие". Генеральный директор "Юнайтед" Илие Чебану

Квинси не выходил на футбольное поле почти 10 месяцев.

В феврале 2024 года он был осужден на 6 лет и объявлен властями Нидерландов в международный розыск. Впоследствии футболист был задержан в Дубае, но спустя время освобожден из-под стражи.

Три месяца назад ему разрешили тренировки на одной из футбольных баз в этой стране.