Президент "Барселоны" объяснил свое решение уволить Хави

Одной из нашумевших тренерских отставок нынешнего футбольного сезона стал уход Хави из "Барселоны". Спустя 10 дней глава "блауграны" Жоан Лапорта разъяснил данную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

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61-летний футбольный функционер наконец-то прокомментировал свое решение.



"В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – это легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера. Но с того дня, когда он сделал эти некоторые заявления, он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс". Президент ФК "Барса" Хуан Лапорта

15 мая Хави в преддверии поединка 36-го тура Ла Лиги против "Альмерии" высказался о нестабильном финансовом состоянии "Барселоны".



"Совет директоров вправе принимать разные решения или изменять их, как это делал и сам Хави. Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность". Хуан Лапорта

Те высказывания Хави стали судьбоносными и огорчили главу "сине-гранатовых", он решил уволить наставника после завершения сезона.

И вот 24 мая Лапорта расстался со своим главным тренером. Спустя 4 дня президент "Барселоны" представил нового главного тренера – немца Ханса-Дитера Флика.