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Президент "Барселоны" объяснил свое решение уволить Хави

Футбол Решение Уволить Хави, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:13 Фото: Instagram/jlaportaoficial
Одной из нашумевших тренерских отставок нынешнего футбольного сезона стал уход Хави из "Барселоны". Спустя 10 дней глава "блауграны" Жоан Лапорта разъяснил данную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

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61-летний футбольный функционер наконец-то прокомментировал свое решение. 

"В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – это легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера. Но с того дня, когда он сделал эти некоторые заявления, он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс". Президент ФК "Барса" Хуан Лапорта

15 мая Хави в преддверии поединка 36-го тура Ла Лиги против "Альмерии" высказался о нестабильном финансовом состоянии "Барселоны".

"Совет директоров вправе принимать разные решения или изменять их, как это делал и сам Хави. Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность". Хуан Лапорта

Те высказывания Хави стали судьбоносными и огорчили главу "сине-гранатовых", он решил уволить наставника после завершения сезона. 

И вот 24 мая Лапорта расстался со своим главным тренером. Спустя 4 дня президент "Барселоны" представил нового главного тренера – немца Ханса-Дитера Флика.

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