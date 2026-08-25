Знаменитый мяч "рука Бога" Марадоны продан за 3,3 млн долларов в США

Футбольный мяч, которым легендарный Диего Марадона забил свой знаменитый гол "рукой Бога" на чемпионате мира 1986 года, на днях был продан на аукционе за 2,5 млн фунтов стерлингов (3.3 млн долларов), сообщает Zakon.kz.

Ровно 40 лет назад Марадона прославился на весь мир тем, что в четвертьфинальном матче мундиаля, в котором Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1, отправил первый мяч в ворота Питера Шилтона, задев кожаный снаряд рукой.

Впоследствии это взятие ворот получило название "гол века", поскольку тогда Диего обыграл пятерых английских полевых игроков, прежде чем отправить мяч в сетку.

Позже Марадона сказал журналистам, что гол был забит "немного его головой и немного рукой Бога".

Этот знаменитый мяч на днях был продан на аукционе Heritage Auctions в США за 3,3 млн долларов (2,5 млн фунтов стерлингов).

Изначально ожидалось, что цена будет примерно 10 млн долларов (7,3 млн фунтов стерлингов).

"Это поистине уникальный предмет. Пожалуй, самый значимый футбольный предмет из всех существующих". Представитель аукционного дома Майк Провенцале

Тунисский арбитр Али бин Нассер, который судил этот матч в 1986 году, получил мяч Adidas Azteca после финального свистка и хранил его более трех десятилетий.

В 2023 году он подписал письмо, подтверждающее, что это был единственный мяч, использованный во время матча, что также было подтверждено дополнительной независимой экспертизой.

Четыре года назад Бин Нассер продал мяч за 2,37 млн ​​долларов (1,74 млн фунтов стерлингов). А футболка, в которой Марадона играл в том же матче, была продана на аукционе в 2022 году за 7,1 млн фунтов стерлингов.

Тем временем несколько дней назад был опубликован актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

