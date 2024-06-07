75-летний казахстанец приехал в США и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Дарибай Оспанов из поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области завоевал "золото" и "серебро" на Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Первенство прошло в американском городе Остин. Аксакал обещает выступить и в 95 лет, сообщает Zakon.kz.

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По данным Управления физической культуры и спорта области, в соревнованиях участвовали 960 атлетов всех возрастов из 46 стран.

Примечательно, что единственным представителем ветеранов из Казахстана был Дарибай Оспанов. 75-летний спортсмен завоевал "серебро" в классике и "золото" в экипировке.

"Я мастер спорта международного класса, заслуженный тренер, четырехкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Азии". Дарибай Оспанов

Он уточнил, что на чемпионате мира выступал в категории спортсменов, кому за 70.

"Было нас пять человек – японец, немец, канадец, индус и я. Результатом доволен. Цель – победить датчанина. Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться". Дарибай Оспанов

Достойно выступил и сын Дарибая Оспанова Қараман Абдулкарим. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке.

Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Ранее стало известно, что великолепными результатами порадовали казахстанские велогонщики в стартовый день азиатского первенства в Алматы. Хозяева соревнований положили в свою копилку четыре награды высшей пробы.