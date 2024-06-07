Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

75-летний казахстанец приехал в США и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

75-летний казахстанец приехал в США и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:35 Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области
Дарибай Оспанов из поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области завоевал "золото" и "серебро" на Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Первенство прошло в американском городе Остин. Аксакал обещает выступить и в 95 лет, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По данным Управления физической культуры и спорта области, в соревнованиях участвовали 960 атлетов всех возрастов из 46 стран.

Примечательно, что единственным представителем ветеранов из Казахстана был Дарибай Оспанов. 75-летний спортсмен завоевал "серебро" в классике и "золото" в экипировке.

"Я мастер спорта международного класса, заслуженный тренер, четырехкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Азии".Дарибай Оспанов

Он уточнил, что на чемпионате мира выступал в категории спортсменов, кому за 70.

"Было нас пять человек – японец, немец, канадец, индус и я. Результатом доволен. Цель – победить датчанина. Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться".Дарибай Оспанов

Достойно выступил и сын Дарибая Оспанова Қараман Абдулкарим. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке.

75-летний казахстанец приехал в США и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:35

Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Ранее стало известно, что великолепными результатами порадовали казахстанские велогонщики в стартовый день азиатского первенства в Алматы. Хозяева соревнований положили в свою копилку четыре награды высшей пробы.

Читайте также

Футбол Подготовка Игроков
Руслан Балтиев высказался о противостоянии с Арменией
Как казахстанские футболисты готовятся к сегодняшней игре со сборной Армении
Как казахстанские футболисты готовятся к сегодняшней игре со сборной Армении
Анастасия Московчук
Карагандинская область США 2024 год Хорошие новости Пауэрлифтинг
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
актриса
Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: