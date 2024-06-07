75-летний казахстанец приехал в США и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
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По данным Управления физической культуры и спорта области, в соревнованиях участвовали 960 атлетов всех возрастов из 46 стран.
Примечательно, что единственным представителем ветеранов из Казахстана был Дарибай Оспанов. 75-летний спортсмен завоевал "серебро" в классике и "золото" в экипировке.
"Я мастер спорта международного класса, заслуженный тренер, четырехкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Азии".Дарибай Оспанов
Он уточнил, что на чемпионате мира выступал в категории спортсменов, кому за 70.
"Было нас пять человек – японец, немец, канадец, индус и я. Результатом доволен. Цель – победить датчанина. Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться".Дарибай Оспанов
Достойно выступил и сын Дарибая Оспанова Қараман Абдулкарим. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке.
Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области
Ранее стало известно, что великолепными результатами порадовали казахстанские велогонщики в стартовый день азиатского первенства в Алматы. Хозяева соревнований положили в свою копилку четыре награды высшей пробы.