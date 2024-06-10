Наставник "Реала" раскрыл стоимость одного матча команды

Главному тренеру мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти исполнилось 65 лет. Накануне своего дня рождения итальянский специалист дал небольшое интервью, где рассказал о своих несогласиях с ФИФА и во сколько обходится одна встреча "сливочных", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет IL Giornale, по словам одного из успешных и титулованных тренеров мирового футбола, через год королевский коллектив не собирается принимать участие в клубном ЧМ-2025 в США.

Американский клубный турнир пройдет в обновленном виде, с участием 32 команд, в течение месяца.

"FIFA забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч нашей команды приносит 20 млн евро, а ФИФА собирается дать нам эту сумму за целый турнир, что нас не устраивает. Другие клубы тоже откажутся от приглашения". Карло Анчелотти

По итогам прошедшего сезона Анчелотти стал первым тренером, кто завоевал пять трофеев Лиги чемпионов (дважды с "Миланом" и трижды с "Реалом").

65-летний итальянец – единственный наставник, кто выигрывал все топ-5 лиг Европы.

Всего за всю свою тренерскую карьеру Анчелотти заработал 29 трофеев. Гениальную работу титулованного итальянского специалиста недавно отметил новый наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов.