Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наставник "Реала" раскрыл стоимость одного матча команды

Футбол Лучший наставник, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:54 Фото: Instagram/realmadrid
Главному тренеру мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти исполнилось 65 лет. Накануне своего дня рождения итальянский специалист дал небольшое интервью, где рассказал о своих несогласиях с ФИФА и во сколько обходится одна встреча "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как пишет IL Giornale, по словам одного из успешных и титулованных тренеров мирового футбола, через год королевский коллектив не собирается принимать участие в клубном ЧМ-2025 в США.

Американский клубный турнир пройдет в обновленном виде, с участием 32 команд, в течение месяца.

"FIFA забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч нашей команды приносит 20 млн евро, а ФИФА собирается дать нам эту сумму за целый турнир, что нас не устраивает. Другие клубы тоже откажутся от приглашения". Карло Анчелотти

По итогам прошедшего сезона Анчелотти стал первым тренером, кто завоевал пять трофеев Лиги чемпионов (дважды с "Миланом" и трижды с "Реалом").

65-летний итальянец – единственный наставник, кто выигрывал все топ-5 лиг Европы.

Всего за всю свою тренерскую карьеру Анчелотти заработал 29 трофеев. Гениальную работу титулованного итальянского специалиста недавно отметил новый наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов.

Читайте также

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением по скандалу с Игитой
Скандал в Казахстане с Лео Игитой набирает обороты
Сурдо футзал Золото Казахстан
Казахстан в героической битве уступил "золото" ЧМ-2024 по сурдо-футзалу
Париж-2024 Олимпиада Лицензия
Стрелок Ирина Юнусметова заработала 67-ю олимпийскую лицензию для Казахстана
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Анчелотти Карло Сборная Казахстана по футболу ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол Станислав Черчесов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: