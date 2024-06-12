Азербайджан после победы над Казахстаном пригласил знаменитого тренера

69-летний известный португальский специалист Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана по футболу. Перед опытным наставником поставлена задача успешно выступить в отборе на Евро-2028, сообщает Zakon.kz.

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Новость о назначении португальского специалиста на пост главного тренера распространила Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) после товарищеского матча против Казахстана, который прошел 11 июня в Венгрии. Перед опытным тренером поставлена цель – подготовить конкурентоспособную сборную, которая сможет успешно сыграть в квалификационном раунде Евро-2028.

Фернанду Сантуш памятен для болельщиков своей плодотворной работой на посту главного тренера сборной Португалии в период с 2014 по 2022 год. А недавно он несколько месяцев тренировал турецкий "Бешикташ", где играет наш Бахтиер Зайнутдинов.

Сам же полузащитник сборной Казахстана 11 июня не смог помочь своим коллегам в товарищеском поединке против Азербайджана, где наши футболисты проиграли со счетом 2:3. Зайнутдинову дали отдохнуть после перенесенной травмы.

