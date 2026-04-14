Спорт

Знаменитый португальский тренер возглавил сборную Ганы до старта ЧМ-2026

Футбол Наствник Ганы , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:54 Фото: Instagram/carlosqueiroz_
73-летний известный наставник Карлуш Кейруш назначен новым главным тренером сборной Ганы по футболу. "Черные звезды" пригласили португальского специалиста за два месяца до начала мундиаля, куда они поедут в качестве участника, сообщает Zakon.kz.

Кейруш в последние годы был известен своей деятельностью на посту главного тренера сборной Португалии, Катара, Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ.

А на клубном уровне опытный специалист работал в "Реале", "Спортинге" и "Манчестер Юнайтед".

Сборная Ганы на групповой стадии ЧМ-2026 сыграет с Англией, Хорватией и Панамой. Предстоящий мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

Две недели назад футбольная ассоциация Ганы официально объявила об отставке прежнего главного тренера – Отто Аддо. Тренера уволили после неудовлетворительных результатов в товарищеских матчах с Германией (1:2) и Австрией (1:5).

Тем временем через считанные часы за океаном начинаются матчи плей-ин в НБА.

