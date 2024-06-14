В Албании отменили заседание парламента из-за поездки депутатов на Евро-2024

Из-за стартующего чемпионата Евро-2024 отменили заседание албанского парламента на предстоящей неделе, так как большинство депутатов собирается ехать в Германию, чтобы поддержать своих футболистов, сообщает Zakon.kz.

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По информации As, большая часть из 140 депутатов албанского парламента поедут на матчи сборной в групповом раунде Евро-2024. И при этом политики собираются в Германию на своих машинах. В связи с этим пленарное заседание на этой неделе провели на день раньше, а будущее собрание на следующей неделе отменено.

Фото: Instagram/albania_national_team

Поездку депутатов не одобрили представители оппозиции, посчитав отмену заседания нарушением регламента. На прошедшем 12 июня заседании глава Демократической партии Албании Газмент Барди выразил свое несогласие премьер-министру страны Эди Раме.

"Вы отнеслись к парламенту, как к своей частной лавочке. Должны объяснить гражданам, по какой причине сессия была перенесена с четверга на среду. Обязаны это сделать, потому что приняли решение в одностороннем порядке, не посоветовавшись с оппозицией. Если причина заключается в поездке на Чемпионат Европы, то это позорный поступок, и мы против этого". Глава ДПА Газмент Барди

Сборная Албании начнет выступление на континентальном первенстве 15 июня матчем против Италии. Помимо этого, албанскую дружину ждут встречи на групповом этапе с Хорватией (19 июня) и Испанией (24 июня).

По мнению Суперкомпьютера Opta, команда Албании имеет самые низкие шансы на завоевание трофея в Германии, из 24-х участников ей отдано 23-е место в рейтинге фаворитов.

А по версии издания Goal, поездка албанских депутатов не повлияет на положительный итоговый результат их сборной на Евро-2024.