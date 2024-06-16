КПЛ-2024: "Ордабасы" обыграл "Астану", "Елимай" сыграл вничью с "Актобе"

16 июня в казахстанском футбольном первенстве среди команд Премьер-лиги были закрыты игры 11-го тура. По его итогам зафиксированы ряд интересных результатов с участием лидеров турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

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В 11-м туре QFL-2024 сразу три встречи вызвали большой интерес не только у болельщиков, но и у специалистов. Так, в одном из центральных матчей "Астана" на своей арене уступил "Ордабасы" из Шымкента со счетом 0:1. Автором гола у южан стал Еркебулан Тунгышбаев.

В Семее "Елимай" в захватывающей борьбе ушел от поражения на последних минутах матча с "Актобе" – 2:2.

11-ый тур казахстанского чемпионата был открыт 15 июня, когда костанайский "Тобол", после ряда поражений, сумел победить дома алматинский "Кайрат" – 1:0.





И в этот же день "Шахтер" был разгромлен на своем поле гостями из "Атырау" – 3:0. А "Кайсар" в Кызылорде сыграл вничью с Тураном из Туркестанской области – 1:1.

И еще в одном матче 11-го тура, талдыкорганский "Жетысу" не смог одолеть "Женис" из Астаны – 2:2.

К данному часу во главе турнирной таблицы находятся три клуба: "Актобе" и "Ордабасы" набрали по 19 очков, а на третьей позиции идет "Кайрат" (18).

Первую победу в этом сезоне под руководством Нурбола Жумаскалиева одержал "Тобол", который в начале этой недели уволил сербского специалиста Милича Чурчича..