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Евро-2024: В Дортмунде из-за непогоды закрывают фан-зону

Футбол Закрытие фан-зоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:46 Фото: Instagram/bvb09
18 июня из‑за штормового предупреждения в Дортмунде (Германия) будет закрыта фан‑зона и место для публичного просмотра матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Dortmund.de, 18 июня немецкие власти выпустили обращение для болельщиков о том, что площадка публичного просмотра в Вестфаленпарке не будет функционировать.

Фан‑зона Фриденсплац также будет закрытой, в связи с предупреждением о плохой погоде. Болельщиков, у которых нет билетов на матч Грузия – Турция, просят смотреть игру из дома.

Поединок между сборными Турции и Грузии состоится 18 июня, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, начало в 21:00 по казахстанскому времени. Спустя три часа команда Португалии во главе с Криштиану Роналду сразится с чешской дружиной.   

Стоит отметить, что Грузия впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. За это достижение грузинские футболисты будут награждены правительственной наградой. 

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