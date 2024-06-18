Евро-2024: В Дортмунде из-за непогоды закрывают фан-зону

18 июня из‑за штормового предупреждения в Дортмунде (Германия) будет закрыта фан‑зона и место для публичного просмотра матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Dortmund.de, 18 июня немецкие власти выпустили обращение для болельщиков о том, что площадка публичного просмотра в Вестфаленпарке не будет функционировать.

Фан‑зона Фриденсплац также будет закрытой, в связи с предупреждением о плохой погоде. Болельщиков, у которых нет билетов на матч Грузия – Турция, просят смотреть игру из дома.

Поединок между сборными Турции и Грузии состоится 18 июня, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, начало в 21:00 по казахстанскому времени. Спустя три часа команда Португалии во главе с Криштиану Роналду сразится с чешской дружиной.

Стоит отметить, что Грузия впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. За это достижение грузинские футболисты будут награждены правительственной наградой.

