Мусиала вышел в лидеры гонки бомбардиров Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Германии по футболу Джамал Мусиала возглавил список лучших снайперов на Чемпионате Европы-2024. В его активе на данный час два гола, сообщает Zakon.kz.

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Данного положения игрок "Баварии" достиг после победы немецкой дружины над командой Венгрии со счетом 2:0 в рамках игр второго тура Евро-2024.

На 22-й минуте матча хавбек "Бундестим" Джамал Мусиала открыл счет с паса своего партнера Илкая Гюндогана.

Это его второй гол на данном турнире. Ранее Мусиала отличился взятием ворот сборной Шотландии в ходе первого тура. Таким образом, 21-летний полузащитник занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата Европы--2024.

К тому же 21-летний Джамал вошел в историю как второй самый молодой футболист, забивший голы в первых двух стартовых матчах европейского первенства.

Благодаря успешным действиям Мусиалы сборная Германии первой из всех команд текущего турнира заработала путевку в плей-офф. Шанс пройти в 1/8 финала Евро-2024 был также у представителей Швейцарии, но они не смогли обыграть Шотландию – 1:1.