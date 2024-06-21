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16-летний талант Ямаль вышел в лидеры по обводкам на Евро-2024

Футбол Лидер обводок, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 10:36 Фото: Instagram/sefutbol
Перспективный форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль на данный час занимает первое место по количеству обводок на чемпионате Европы 2024 года в Германии, сообщает Zakon.kz.

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В активе 16-летнего игрока испанской сборной семь успешных дрибблингов на Евро-2024.

За ним в данном рейтинге идут сразу четверо футболистов: Нико Уильямс (Испания), Жереми Доку (Бельгия), Джамал Мусиала (Германия) и Дан Ндойе (Швейцария), у всех по шесть обводок.


Вдобавок на счету Ямаля еще одна голевая передача в двух матчах нынешнего турнира. 

За счет успешных действий своего 16-летнего нападающего Испания к этому моменту набрала шесть очков в подгруппе В и досрочно заработала путевку в плей-офф Евро-2024. Накануне "красная фурия" во главе с Ямалем обыграла своего главного конкурента, Италию, со счетом 1:0.   

Ранее в стартовом туре чемпионата Европы испанцы разгромили бронзовых призеров последнего мундиаля – Хорватию. 

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