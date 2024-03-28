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Гол 16-летнего Ямала признан самым красивым в Ла Лиге

Футбол Гол Месяца, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:54 Фото: Instagram/fcbarcelona
Молодой талантливый нападающий "Барселоны" Ламин Ямал занял первое место в конкурсе на самый лучший гол чемпионата Испании по итогам марта, сообщает Zakon.kz.

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16-летний вингер отличился 8 марта, в рамках матча 28-го тура Ла Лиги, когда на стадионе "Ноу Камп" играли "Барселона" и "Мальорка". На 73-й минуте поединка при нулевом счете Ямал получил пас от своего коллеги Роберта Левандовского и точно поразил ворота соперника в девятку. Этот гол стал единственным и победным для "блауграны".

Молодой талант "Барсы" в гонке за звание автора самого красивого гола в марте оставил позади себя Вильяма Карвалью ("Бетис") и Йёргена Странн Ларсена ("Сельта").

В текущем сезоне Ямал сыграл за "сине-гранатовых" 39 игр во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Футбол Красивый Гол , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:54

Фото: Instagram/fcbarcelona

Несмотря на свой возраст, Ламин играет одну из ведущих ролей в клубе и к этому моменту отличился некоторыми рекордами в европейских турнирах. Перспективный вингер в возрасте 16 лет и 223 дней стал самым молодым футболистом, принявшим участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Помимо этого, он в возрасте 16 лет стал самым молодым автором мяча в истории Суперкубка Испании. Этим же рекордом он может похвастаться в Ла Лиге, сборной Испании и отборочном матче к Евро-2024.

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