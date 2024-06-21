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Звезду итальянского футбола избили грабители

Ограбление, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 03:00 Фото: Instagram/roberto_baggio10
21 июня звезду итальянского футбола и обладателя "Золотого мяча" Роберто Баджо избили грабители, сообщает Zakon.kz.

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Как передает издание Corriere del Veneto, группа вооруженных грабителей ворвалась в его семейный дом в Альтавилла-Вичентина. По иронии судьбы в это время он смотрел игру Италии против Испании на турнире Евро-2024. При попытке футболиста оказать сопротивление нападавшим один из них ударил его прикладом пистолета.

Заперев его с семьей в отдельной комнате, грабителям удалось похитить наличные и драгоценности. Когда Баджо понял, что преступники покинули дом, он выломал дверь и вызвал полицию. Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему на лоб наложили несколько швов. Другие члены его семьи, включая жену и троих детей, не пострадали.

А 16-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль вышел в лидеры по обводкам на Евро-2024.

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