Звезду итальянского футбола избили грабители

21 июня звезду итальянского футбола и обладателя "Золотого мяча" Роберто Баджо избили грабители, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Как передает издание Corriere del Veneto, группа вооруженных грабителей ворвалась в его семейный дом в Альтавилла-Вичентина. По иронии судьбы в это время он смотрел игру Италии против Испании на турнире Евро-2024. При попытке футболиста оказать сопротивление нападавшим один из них ударил его прикладом пистолета.

Заперев его с семьей в отдельной комнате, грабителям удалось похитить наличные и драгоценности. Когда Баджо понял, что преступники покинули дом, он выломал дверь и вызвал полицию. Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему на лоб наложили несколько швов. Другие члены его семьи, включая жену и троих детей, не пострадали.

Roberto Baggio y su familia, secuestrados en su villa en un violento atraco durante el Italia-España https://t.co/uIMjAgbbUL pic.twitter.com/Nv94sTBLL6 — EL MUNDO (@elmundoes) June 21, 2024

А 16-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль вышел в лидеры по обводкам на Евро-2024.