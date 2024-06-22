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"Эдмонтон" в невероятной борьбе сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

Хоккей Финал Кубка Стэнли , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 09:55 Фото: Instagram/edmontonoilers
Утром 22 июня в НХЛ состоялся один из самых интересных поединков сезона. В шестом матче финала Кубка Стэнли клуб "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке сумел победить "Флориду Пантерс" (5:1) и перевести серию в седьмую решающую игру, сообщает Zakon.kz.

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Здесь надо учитывать то, что канадский клуб перевел финальную серию в седьмой матч, проигрывая 0:3 после трех предыдущих встреч. Это третий подобный случай в истории финалов плей-офф НХЛ, когда одна из команд выравнивала ситуацию, уступая 0:3. 


Ранее в НХЛ такого достижения добивались "Торонто Мейпл Лифз" в 1942 году в серии с "Детройт Ред Уингз" (итог 4:3 после 0:3) и сами "красные крылья" в 1945 году в противостоянии с "кленовыми листьями" (итог 3:4 после 0:3).

Возвращаясь к финальному заключительному поединку нынешнего сезона, седьмая игра пройдет на льду "Пантер" в Санрайзе рано утром 25 июня, начало – в 05:00 по казахстанскому времени.

Многие болельщики хоккея не предполагали, что концовка сезона в НХЛ может так обернуться. 8 дней назад "Флорида" вела с разгромным счетом 3:0 и была в шаге от победы в Кубке Стенли. 

Нельзя не отметить, что "Пантеры" второй год подряд играют в финальной серии, ранее они проиграли "Вегасу". 

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