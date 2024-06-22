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Аналитика букмекеров на матчи 22 июня

Турция – Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 16:00 Фото: Olimpbet
Как пройдут матчи Турция – Португалия и Бельгия – Румыния на чемпионате Европы по футболу?

Группа F. Турция – Португалия. 22 июня, 21:00 (время Астаны)

Лидеры квартета F в очном споре определят досрочного обладателя первой путевки в плей-офф от их группы. Пока Турция опережает Португалию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Янычары" в стартовом туре выиграли у Грузии со счетом 3:1, тогда как "европейские бразильцы" одолели Чехию с перевесом лишь в один гол – 2:1.

По большому счету, команды устроит и ничья – при таком исходе с большой долей вероятности в 1/8 пройдут оба соперника. Однако вряд ли турки с португальцами заранее согласны расписать мировую.

Между тем эксперты Olimpbet полагают, что у команды Роберто Мартинеса несоизмеримо выше шансы на благоприятный исход противостояния, нежели у коллектива Винченцо Монтеллы: П1 – 5.63, Х – 4.42, П2 – 1.6.

При этом вероятность гола в исполнении Криштиану Роналду оценивается практически так же, как и победа турок – кэфом 1.81. Не менее серьезное предпочтение букмекер № 1 в Казахстане отдает Португалии и по угловым: П1 – 4, Х – 10.5, П2 – 1.37.

Веру аналитиков в успех португальцев легко можно объяснить данными статистики, согласно которым Турция выиграла в этом споре всего дважды при семи поражениях. Причем обе победы "янычар" пришлись на товарищеские встречи, в официальных же матчах неизменно верх брала Португалия.

Еще один любопытный нюанс: в истории взаимоотношения этих сборных ни разу не фиксировалась ничья.

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Бельгия – Румыния, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 16:00

Фото: Olimpbet

Группа Е. Бельгия – Румыния. 23 июня, 00:00

Между собой встречаются промежуточные обладатели верхней и третей строчек таблицы группы Е. Вот только лидирует в этом квартете, как ни странно, не Бельгия, а именно Румыния, в первом туре неожиданно разгромившая Украину со счетом 3:0.

"Красные дьяволы" же не менее сенсационно уступили 0:1 Словакии, из-за чего у них больше нет права на ошибку. Второе подряд поражение практически наверняка лишит бельгийцев шансов на продолжение борьбы за трофей в плей-офф, их кэф на победу в турнире и так уже упал до отметки 25.

Впрочем, эксперты Olimpbet все равно считают подшефных Доменико Тедеско безоговорочными фаворитами встречи с "цыплятами": П1 – 1.48, Х – 4.71, П2 – 7.01.

Столь же серьезный перевес бельгийцев самый популярный букмекер страны ожидает в этом матче и по угловым: П1 – 1.25, Х – 13.5, П2 – 5.

Бельгия, конечно, выглядит мощнее румынской команды, особенно по именам. Но "карпатские ребята" уже доказали, что они – не мальчики для битья. К тому же "красным дьяволам" не стоит забывать, что у них нет никакого статистического превосходства над румынами: из 12-ти проведенных матчей каждая из сборных выиграла по пять, еще две встречи завершились мирным исходом.

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Источник: Olimpbet Arena

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