Казахстанские лучники дважды финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира в Анталье
В первом раунде казахстанки оказались сильнее команды Тайбэя – 231:229. Затем в четвертьфинале наши лучницы уступили Мексике со счетом 226:234. Мексиканская сборная впоследствии вышла в финал турнира.
По итогам соревнований Казахстан занял седьмое место. Бронзовыми призерами стали представительницы Германии, победившие в матче за третье место команду США. В финале, который состоится 13 июня, встретятся Мексика и Турция.
В мужских командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Казахстан представляли Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн. В первом раунде они уступили Мексике (232:235), став в итоге десятыми. В дальнейшем мексиканцы обыграли Индию и завоевали бронзовые медали. В финал вышли сборные Китая и Дании.
Ранее сообщалось, что казахстанские лучники завоевали сразу три "золота" в один день на Кубке Азии.