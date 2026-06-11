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Спорт

Казахстанские лучники дважды финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира в Анталье

Казахстанские лучники дважды финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 06:02 Фото: olympic.kz
Казахстан завершил выступление в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Анталье (Турция). У женщин в этом виде программы страну представляли Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова, сообщает Zakon.kz.

В первом раунде казахстанки оказались сильнее команды Тайбэя – 231:229. Затем в четвертьфинале наши лучницы уступили Мексике со счетом 226:234. Мексиканская сборная впоследствии вышла в финал турнира.

По итогам соревнований Казахстан занял седьмое место. Бронзовыми призерами стали представительницы Германии, победившие в матче за третье место команду США. В финале, который состоится 13 июня, встретятся Мексика и Турция.

В мужских командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Казахстан представляли Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн. В первом раунде они уступили Мексике (232:235), став в итоге десятыми. В дальнейшем мексиканцы обыграли Индию и завоевали бронзовые медали. В финал вышли сборные Китая и Дании.

Ранее сообщалось, что казахстанские лучники завоевали сразу три "золота" в один день на Кубке Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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