Футбольные матчи перенесут в Алматы из-за Всемирных игр кочевников

Некоторые футбольные матчи, запланированные на осень, проведут в Алматы из-за открытия V Всемирных игр кочевников в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров на брифинге в СЦК 24 июня объяснил, что стадион "Астана Арена" является самым большим в стране, поэтому было принято решение проводить церемонию открытия именно на этой арене.

"Организационный комитет остановился на этом стадионе, потому что формат, масштаб, значимость V Всемирных игр кочевников все-таки заслуживают того, чтобы церемония открытия состоялась на главной спортивной арене страны. Стадион "Астана Арена" относится к категории достаточно новых объектов, однако есть определенный износ объекта, поэтому было принято решение специально ко Всемирным играм кочевников привести его в порядок. При этом в целом специально к играм кочевников не строилось и не строятся новые объекты", – рассказал Наиль Нуров.

В связи с этим он обратился к любителям и болельщикам футбола, которые ждали матч "Казахстан – Норвегия" 6 сентября на "Астана Арене".

"Поэтому футболисты, любители футбола не должны обижаться на то, что международный календарь футбольных соревнований претерпел изменения. Да, и 6 сентября матч на "Астана Арене" не состоится. Но в то же время, еще раз говорю, наша национальная федерация, "Астана Арена" получат обновленный стадион с новым футбольным покрытием последнего поколения", – заявил Наиль Нуров.

Между тем вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев добавил, что на момент принятия решения о церемонии открытия V Всемирных игр кочевников дата проведения матча еще не была известна.

"На самом деле мы предусмотрели вариант "Б", и он сейчас вступил в реализацию. Все игры, по которым сейчас наша национальная сборная уже определилась, будут проходить, по крайней мере в осенний период, на Центральном стадионе города Алматы. Для этого акиматом Алматы все необходимые работы и средства уже заложены и проводятся", – отметил Серик Жарасбаев.

Ранее стало известно, что в Астане могут перенести начало учебного года для школьников и студентов в связи с проведением V Всемирных игр кочевников.



V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее международное спортивное состязание по этническим видам спорта.

