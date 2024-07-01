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Евро-2024: Беллингем прокомментировал гол за 30 секунд до финального свистка

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:42 Фото: Instagram/EURO2024
30 июня форвард мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем стал автором спасительного гола в ворота словацкой команды в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Во время встречи со словацкой дружиной англичане начиная с 25-й минуты уступали соперникам с разницей в один гол. И на 95-й минуте поединка, когда до окончания игры оставалось 30 секунд, Джуд Беллингем забил мяч ударом через себя. Тем самым англичанин сравнял счет в этом матче – 1:1, передает пресс-служба УЕФА.

"Ты в 30 секундах от того, чтобы поехать домой. Ощущение такое, что ты подвел нацию. И тут один удар по мячу, и все отлично. Я не хочу испытывать такие чувства. Но, когда это происходит, и все получилось, это здорово. Играть за Англию классно, но также при этом оказывается большое давление. То, что я на поле, забиваю, это облегчение. Очень радостный момент". Игрок сборной Англии Джуд Беллингем

После того как Беллингем восстановил равновесие, на первой минуте овертайма его напарник по нападению Гарри Кейн забил победный гол (2:1) и вывел англичан в четвертьфинал Евро-2024.

С этим взятием ворот форвард "Баварии" сравнялся с французским игроком Антуаном Гризманном по голам в истории плей-офф европейских первенств. У обоих футболистов по пять мячей, они являются лидерами в этой гонке.

Теперь английская дружина в 1/4 финала немецкого турнира померится силами с Швейцарией, которая отправила домой действующих победителей чемпионата Европы – Италию.

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