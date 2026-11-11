Ламин Ямаль неожиданно отправил болельщиков в Казахстан: что произошло

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль неожиданно упомянул Казахстан, рассказывая о подарке для футбольных болельщиков, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном 10 ноября 2026 года видеоролике футболист раздает прохожим наушники. Об этом сообщает азербайджанское издание İdman.Biz. В рамках акции также подготовлен специальный "золотой билет". Его обладатель получит два билета на матч Лиги чемпионов и пару бутс с автографом Ямаля.

Когда футболиста спросили, на какую встречу он отправил бы победителя розыгрыша, тот несколько раз назвал Казахстан.

"Если бы это зависело от меня, я бы дал им билеты на матч в Казахстане и отправил их туда. Пусть едут на матч в Казахстан", – сказал Ямаль.

Однако, судя по календарю "Барселоны", футболист, вероятно, имел в виду Азербайджан. Следующий выездной матч каталонского клуба в Лиге чемпионов запланирован на 25 ноября 2026 года. Команда сыграет с азербайджанским "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе.

Издание отмечает интересный момент – за "Сабах" выступает голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro представила символическую сборную 2026 года, в которую вошел Ламин Ямаль. Он стал первым футболистом, которому удалось дважды попасть в символическую сборную FIFPro до достижения 20-летия.