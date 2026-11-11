#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Спорт

Ламин Ямаль неожиданно отправил болельщиков в Казахстан: что произошло

Футболист Ламин Ямаль, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:27 Фото: Instagram/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль неожиданно упомянул Казахстан, рассказывая о подарке для футбольных болельщиков, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном 10 ноября 2026 года видеоролике футболист раздает прохожим наушники. Об этом сообщает азербайджанское издание İdman.Biz. В рамках акции также подготовлен специальный "золотой билет". Его обладатель получит два билета на матч Лиги чемпионов и пару бутс с автографом Ямаля.

Когда футболиста спросили, на какую встречу он отправил бы победителя розыгрыша, тот несколько раз назвал Казахстан.

"Если бы это зависело от меня, я бы дал им билеты на матч в Казахстане и отправил их туда. Пусть едут на матч в Казахстан", – сказал Ямаль.

Однако, судя по календарю "Барселоны", футболист, вероятно, имел в виду Азербайджан. Следующий выездной матч каталонского клуба в Лиге чемпионов запланирован на 25 ноября 2026 года. Команда сыграет с азербайджанским "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе.

Издание отмечает интересный момент – за "Сабах" выступает голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro представила символическую сборную 2026 года, в которую вошел Ламин Ямаль. Он стал первым футболистом, которому удалось дважды попасть в символическую сборную FIFPro до достижения 20-летия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Футбол
07:47, 05 июля 2024
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
Футбол Срок Возвращения
11:21, 19 мая 2026
Ламин Ямаль не сможет помочь Испании на старте ЧМ-2026 по футболу
Футбол Лучший молодой игрок
09:37, 29 октября 2024
Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин повторил клубный рекорд &quot;Вашингтона&quot; по результативным передачам
09:36, Сегодня
Александр Овечкин повторил клубный рекорд "Вашингтона" по результативным передачам
Линда Носкова на корте Итогового
09:18, Сегодня
"Удалось выстоять": Носкова – о победе над Гауфф на Итоговом турнире WTA
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:13, Сегодня
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы "Ордабасы" в КПЛ и Кубке Казахстана
Ева Тациева на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
08:49, Сегодня
Казахстанская гимнастка Тациева заняла 15-е место на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: