Дмитрий Попко пробился в финал "Челленджера" в сезоне

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко прошел во второй финал турнира серии "Челленджер" в румынском городе Брашове, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанец, занимающий 222-е место в рейтинге ATP, встречался со 146-й ракеткой мира Николасом Морено из США. Дмитрий одержал волевую победу в трех сетах со счетом 6:7 (7:2), 6:2, 6:2.

В финале Попко сыграет с представителем Боливии Муркель Алехандро Деллиен Веласко. В начале года казахстанец играл финал "Челленджера" в Аргентине.

Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина 6 июля уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона.