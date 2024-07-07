Кубок Лиг-2024: "Кайрат" сыграл вничью с "Кызылжаром", "Тобол" победил "Актобе"

В эти дни на разных футбольных аренах Казахстана прошел ряд поединков второго тура Кубка Лиг. Интерес у болельщиков и специалистов вызывали матчи в трех городах, где встречались ведущие команды нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Второй тур Кубка Лиг был открыт 5 июля, когда "Туран" из Туркестанской области дома потерпел поражение от "Атырау" со счетом 0:2.





День спустя "Тобол" на своей площадке повторно переиграл "Актобе" – 2:0. Неделю назад костанайцы в гостях были сильнее западноказахстанцев в рамках КПЛ-2024 (4:3).

Затем "Ордабасы" в Шымкенте не смог победить "Елимай" – 2:2, а "Кайсар" в Кызылорде уступил столичному "Женису" – 0:1.





Третий игровой день Кубка Лиг-2024 продолжился 7 июля, когда "Кызылжар" из Петропавловска сумел избежать поражения в домашнем поединке с алматинским "Кайратом" – 1:1.





В это же время "Тараз" на выезде сумел переиграть уральский "Акжайык" – 2:1. В расписании второго тура этих соревнований есть еще два матча, которые начнутся немного позднее. Это поединки "Шахтер" – "Жетысу" и "Астана" – "Каспий".

Между тем на двух крупных мировых турнирах по футболу стали известны полуфиналисты. Если на Евро-2024 крупных сенсаций не замечено на стадии 1/4 финала, то на Кубке Америки один из главных фаворитов, пятикратные чемпионы мира бразильцы, возвращается домой, проиграв уругвайцам.