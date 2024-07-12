"Барыс" входит в новый сезон КХЛ с вратарем из Швеции

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал однолетний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном, который ранее защищал честь питерского СКА, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного коллектива, одностороннее соглашение со шведским вратарем рассчитано до 31 мая 2025 года.

Большую часть своей карьеры голкипер сыграл в чемпионате Швеции, затем последние три года Маттссон играл в Континентальной хоккейной лиге, защищая честь рижского "Динамо", "Автомобилиста" и СКА.

В прошедшем сезоне КХЛ 32-летний голкипер выходил на лед 12 раз, надевая форму клуба СКА. В этих матчах он отразил в среднем 91,8% бросков, при коэффициенте надежности 2,40.

Шведский хоккеист пришел на замену канадского вратаря "Барыса" Эдди Паскуале, с которым распрощались на днях.

Это не первое приобретение клуба из Казахстана в межсезонье. 10 дней назад "астанчане" подписали известного российского форварда Дамира Жафярова.

"Барыс" открывает регулярный чемпионат КХЛ 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.