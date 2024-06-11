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"Барыс" узнал расписание нового сезона в КХЛ

Хоккей Расписание КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 15:53 Фото: hcbarys.kz
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на сезон-2024/25, согласно которому казахстанский "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска, сообщает Zakon.kz.

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В матче Кубка открытия действующий чемпион "Металлург" из Магнитогорска сыграет с финалистом Кубка Гагарина – 2024 – ярославским "Локомотивом", информирует пресс-служба КХЛ.

В свою очередь астанинский "Барыс" старт нового сезона проведет на своей площадке, 4 июня играет с "Нефтехимиком", 6 июня примет челябинский "Трактор", а спустя три дня к нам пожалует "Амур" из Хабаровска.

Каждая из команд проведет по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. 

Весь календарь игр КХЛ сезона-2024/25 можно увидеть здесь.  

"Барыс" завершил прошлый чемпионат на последней 12-й строчке Восточной конференции. В новый сезон столичный клуб входит с новым наставником, канадцем с российским паспортом – Дэвидом Немировски. 

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