Месси в слезах, Шакира в блестках – завершился финал Кубка Америки

15 июля в Майами прошел финальный матч Кубка Америки-2024, в котором схлестнулись футболисты Аргентины и Колумбии, сообщает Zakon.kz.

В конце первого тайма встречи Лионель Месси получил повреждение. Спустя время 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины продолжил игру. Медики приложили для этого свои усилия.

Фото: Telegram/arsenversen

Но на 65-й минуте Месси все же покинул поле: на ровном месте Лео упал и не смог продолжить игру.

Фото: скриншот видео

В перерыве состоялось обещанное выступление лучезарной Шакиры.

Еще большую пикантность финалу придало то, что основное время матча завершилось без забитых голов. Поэтому встреча перешла в дополнительное время, где Аргентина забила первый гол. автором гола стал Лаутаро Мартинес. Если быть точнее, то это произошло на 112 минуте. Месси встал, чтобы поблагодарить и поздравить его.

Фото: Telegram/arsenversen

Этот гол стал победным для сборной Аргентины. Победила команда легендарного Месси со счетом 1:0.

Днями ранее супруга 37-летнего нападающего и капитана клуба MLS "Интер Майами" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фотографии с тремя сыновьями. А перед матчем произошли инциденты с участием безбилетных фанатов.