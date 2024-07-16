Чемпионы Евро-2024 провели торжественный парад в Мадриде

Сборная Испании по футболу в ранге новых чемпионов Европы прибыла в Мадрид и провела празднование своего титула, который был завоеван в ночь на 15 июля в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Испании Альваро Мората и главный тренер Луис де ла Фуэнте первыми вынесли трофей из самолета. В ходе чемпионского парада "Ла Роха" сначала посетила дворец короля Испании, где прошла встреча с Филиппом VI, а также с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"Мы довольны вашей работой. Ваше наследие огромно. Спасибо за ваши старания и за то, что вы так играете. Спасибо вам за то, что вы нам подарили". Король Испании Филипп VI

Капитан "красной фурии" Альваро Мората подарил монарху футболку с номером 4, что означает количество побед команды на Евро, с надписью "Короли Европы".



Затем сборная Испании прибыла к столичному фонтану "Сибелес", где прошли основные празднования. На этом месте обычно отмечает свои успехи мадридский "Реал".



Как уже известно, в решающем матче Евро-2024 Испания обыграла Англию со счетом 2:1.

Став чемпионами Европы в четвертый раз, испанцы установили рекорд по числу титулов данного турнира.