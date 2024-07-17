Лидеры сборной Англии высказались об отставке Саутгейта

Ведущие игроки английской сборной Гарри Кейн и Джуд Беллингем отреагировали на уход с поста главного тренера команды Гарета Саутгейта, который трудился в этой роли последние 8 лет, сообщает Zakon.kz.

Капитан "трех львов" Кейн тепло отозвался о своем наставнике, вспомнив все заслуги Саутгейта, и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

"Босс. Спасибо вам за все, что сделали для меня и страны. Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду. Было так много ярких моментов, которые создали вместе и останутся в памяти навсегда. Удачи вам в вашей следующей главе, уверен, мы еще увидимся. Спасибо, Босс". Гарри Кейн

В свою очередь один из ключевых форвардов английского коллектива и мадридского "Реала" Джуд Беллингем поблагодарил Саутгейта за профессионализм в своем деле.

"Хочу поблагодарить Гарета и его штаб за прекрасные воспоминания. Это были потрясающие эмоции, которые вернули надежду и радость в нашу страну. Для меня было честью играть под руководством человека, который настолько предан своему делу. Он, несомненно, является не только одним из лучших тренеров в истории национальной команды, но и прекрасным человеком. Спасибо за все, желаю вам всего наилучшего на будущем посту". Джуд Беллингем

Гарет Саутгейт накануне покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу.

А немного ранее его команда проиграла в финале чемпионата Европы-2024 представителям Испании со счетом 1:2. А сам 53-летний специалист был признан самым высокооплачиваемым тренером Евро-2024.