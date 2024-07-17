Роналду и Мбаппе вошли в список разочарований на Евро-2024
Фото: Instagram/equipedefrance
ESPN опубликовал символическую команду футболистов, чья игра на прошедшем чемпионате Европы-2024 вызвала наибольшее нарекания у общественности. В этот список были включены два ведущих форварда мирового уровня – Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.
На взгляд ESPN, в символическую сборную футболистов, которые огорчили своей игрой на Евро-2024, вошли 11 человек.
Вратарь: Ангус Ганн (Шотландия).
Защитники: Йосип Шутало (Хорватия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Райан Портеус (Шотландия).
Фото: Instagram/equipedefrance
Полузащитники: Федерико Кьеза (Италия), Антуан Гризманн (Франция), Доминик Собослаи (Венгрия) и Джон Макгинн (Шотландия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе (Франция) и Беньямин Шешко (Словения).
Между тем составлена символическая сборная лучших футболистов чемпионата Европы-2024. Вдобавок ко всему определен самый лучший матч прошедшего немецкого турнира.
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