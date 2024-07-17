Роналду и Мбаппе вошли в список разочарований на Евро-2024

Фото: Instagram/equipedefrance

ESPN опубликовал символическую команду футболистов, чья игра на прошедшем чемпионате Европы-2024 вызвала наибольшее нарекания у общественности. В этот список были включены два ведущих форварда мирового уровня – Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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