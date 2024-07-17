Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду и Мбаппе вошли в список разочарований на Евро-2024

Футбол Разочарования Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 15:06 Фото: Instagram/equipedefrance
ESPN опубликовал символическую команду футболистов, чья игра на прошедшем чемпионате Европы-2024 вызвала наибольшее нарекания у общественности. В этот список были включены два ведущих форварда мирового уровня – Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

На взгляд ESPN, в символическую сборную футболистов, которые огорчили своей игрой на Евро-2024, вошли 11 человек. 

Вратарь: Ангус Ганн (Шотландия).

Защитники: Йосип Шутало (Хорватия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Райан Портеус (Шотландия).

Футбол Разочарование Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 15:06

Фото: Instagram/equipedefrance

Полузащитники: Федерико Кьеза (Италия), Антуан Гризманн (Франция), Доминик Собослаи (Венгрия) и Джон Макгинн (Шотландия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе (Франция) и Беньямин Шешко (Словения).

Между тем составлена символическая сборная лучших футболистов чемпионата Европы-2024. Вдобавок ко всему определен самый лучший матч прошедшего немецкого турнира.

Читайте также

Париж Поездка Олимпиада-2024
Казахстан готов для выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх
Футбол Скандал Франция
В мировом футболе назревает скандал между Францией и Аргентиной
Футбол Комент Игрока
Лидеры сборной Англии высказались об отставке Саутгейта
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Мбаппе Килиан Роналду Криштиану 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: