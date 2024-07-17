Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Реала"

Новый игрок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе по пятилетнему контракту будет получать бонус в размере 100-115 млн евро. Плюс его зарплата составит 15 млн за сезон, а также оговорена денежная премия за "Золотой мяч", сообщает Zakon.kz.

По последним сведениям Мarca, французский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории королевского клуба. Он будет получать зарплату около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. Плюс от 60 до 80% имиджевых прав останется у самого футболиста.





Фото: Instagram/realmadrid

Подписной бонус игрока сборной Франции составит 100-115 миллионов, который будет выплачиваться равными долями в течение пяти лет.

"Моя цель в "Мадриде" одна – выигрывать трофеи. Не люблю ставить перед собой цели по голам, если мне нужно отдать передачу, я ее отдам. В Лиге чемпионов "Реал" всегда фаворит. Я нахожусь в лучшем месте, чтобы выигрывать титулы, но сейчас моя первоочередная задача – адаптироваться к команде. Это главное, а остальное придет само собой". Килиан Мбаппе

Также в контракте Мбаппе предусмотрены бонусы за достижение определенных целей и выигранные титулы, в том числе за завоевание награды "Золотой мяч".

"Хочу наслаждаться каждой секундой в "Мадриде". Буду играть там, где захочет тренер, могу играть на трех позициях в атаке. Самое главное – быть в порядке физически и морально. На какой позиции играть – это просто деталь, а не предмет спора. Уже встречался с Анчелотти, но мы не говорили о моей позиции на поле". Килиан Мбаппе

Между тем появилась первая информация о ближайших планах Килиана в Мадриде. Он пропустит предсезонный тур "Галактикос" по США. Вместо этого он начнет подготовку 7 августа с новыми партнерами по команде на базе в Вальдебебасе (Испания).

Карло Анчелотти дал возможность французу отдохнуть физически и морально перед стартом в новом сезоне.

Дебют Мбаппе в "Реале" ожидается 14 августа, когда пройдет матч Суперкубка УЕФА против итальянской "Аталанты" в Варшаве (Польша).

16 июля нападающий подписал официальный контракт со "сливочными" сроком на пять лет.

