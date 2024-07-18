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Франция перешла к решительным мерам безопасности в преддверии Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 Меры безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:23 Фото: Instagram/paris2024
Французские власти за неделю до старта XXXIII летних Олимпийских в Париже ликвидировали большой лагерь мигрантов и установили 44 тыс. ограждений на улицах города в целях безопасности, сообщает Zakon.kz.

Утром 17 июля парижская полиция в районе метро Порт-де-ля-Виллет ликвидировала один из последних палаточных городков, где жили мигранты. Процесс прошел мирно, без всяких эксцессов, людей вывезли на автобусах в пригородные районы Парижа.

В это же время на улицах столицы Франции установили 44 тыс. решетчатых ограждений для обеспечения безопасности разных объектов. Эта идея не понравилась жителям города, которые сразу выразили свое недовольство.

Также с жалобами обратились владельцы магазинов и ресторанов, где находятся эти ограждения, ссылаясь на снижение количества клиентов.

Олимпиада Выселение бездомных, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:23

Фото: Instagram/paris2024

Процесс "социальной очистки" Парижа от тысячи бездомных и мигрантов идет на протяжении последних нескольких месяцев. По официальным данным, уже вывезено 5200 человек. Однако ассоциация по защите беженцев говорит о цифре в 12 500.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, где также собирается выступить и сборная Казахстана.

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