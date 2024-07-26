Париж-2024: зафиксирован первый мировой рекорд на французских состязаниях

Во второй день ХХХIII летних Олимпийских игр корейская спортсменка Лим Си Хен установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука. Ей не было равных в квалификационном раунде Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

Во время состязаний отборочного этапа кореянка набрала 694 очка из 720 возможных. Лим Си Хен перебила прежний показатель 2019 года, который принадлежал ее землячке Кан Чхэ Ен (692).

21-летняя Лим Си Хен является победителем ЧМ-2023 в командном турнире.

Наряду с женскими состязаниями также прошли пробы в мужской сетке, где выступили три казахстанских лучника.

Помимо этого, 25 июля стали известны итоги жеребьевки боксерского турнира на Олимпиаде-2024, где наши представители узнали своих первых соперников.

Вдобавок ко всему, Казахстан лишился одной потенциальной медали в программе теннисистов в связи со снятием с Олимпийских игр Елены Рыбакиной.