Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Париж-2024: зафиксирован первый мировой рекорд на французских состязаниях

Лим Си Хен установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 10:03 Фото: Instagram/worldarchery
Во второй день ХХХIII летних Олимпийских игр корейская спортсменка Лим Си Хен установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука. Ей не было равных в квалификационном раунде Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

Во время состязаний отборочного этапа кореянка набрала 694 очка из 720 возможных. Лим Си Хен перебила прежний показатель 2019 года, который принадлежал ее землячке Кан Чхэ Ен (692).

21-летняя Лим Си Хен является победителем ЧМ-2023 в командном турнире.

Наряду с женскими состязаниями также прошли пробы в мужской сетке, где выступили три казахстанских лучника.

Помимо этого, 25 июля стали известны итоги жеребьевки боксерского турнира на Олимпиаде-2024, где наши представители узнали своих первых соперников.

Вдобавок ко всему, Казахстан лишился одной потенциальной медали в программе теннисистов в связи со снятием с Олимпийских игр Елены Рыбакиной.

Читайте также

Хоккей Новичок Барыса
"Барыс" приобрел американца с богатым опытом игры в НХЛ
Канело возвращается на ринг: стало известно с кем проведет поединок Сауль Альварес
Канело возвращается на ринг: стало известно, с кем проведет поединок Сауль Альварес
Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе
Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе
Куандык Шынасилов
Париж-2024 Рыбакина Елена 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения
Сирены прозвучат в Алматы 26 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: