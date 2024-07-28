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Шпажист Вадим Шарлаимов одержал победу в первом поединке на Олимпиаде-2024

Шарлаимов, , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 13:40 Фото: НОК РК
Казахстанский шпажист Вадим Шарлаимов выиграл первый поединок на Олимпиаде-2024. Его противником был Харри Санером из ЮАР, сообщает Zakon.kz.

Встреча закончилась уверенной победой Шарлаимова – 15:9. Он вышел в 1/16 финала. В этом раунде также будут выступать Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов.

Отмечается, что казахстанский шпажист несколько минут поединка выступал с неподключенной к датчикам шпагой.

Ранее стало известно, что казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин, который дебютировал на Олимпийских играх, уступил в квалификационном матче 28 июля сопернику из Японии Кента Нишимото. Встреча закончилась проигрышем казахстанца со счетом 2:0 (21:5, 21:11).

Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.

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