Париж-2024: Александра Ле остановилась в паре шагов от финала
По информации пресс-службы НОК РК, главной задачей казахстанских стрелков было завершить отборочный раунд в числе восьми лучших, чтобы попасть в финальную часть соревнований.
По итогам квалификационных состязаний Александра Ле показала десятый результат (587 очков), а Арина Алтухова стала 13-й (586 очков). Эти результаты не позволили им пробиться в решающую стадию.
Фото: Instagram/kazshooting
Как известно, Александра Ле в дуэте с Исламом Сатпаевым 27 июля принесли первую медаль в копилку казахстанской сборной на нынешней Олимпиаде в Париже. Они завоевали "бронзу" в командном миксте.
Немного позже Александра Ле испытала себя в финальных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, где остановилась на шестой позиции.