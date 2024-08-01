Париж-2024: Александра Ле остановилась в паре шагов от финала

В рамках Олимпийских игр – 2024 состоялись женские квалификационные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров), где честь нашей страны защищали Александра Ле и Арина Алтухова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, главной задачей казахстанских стрелков было завершить отборочный раунд в числе восьми лучших, чтобы попасть в финальную часть соревнований.



По итогам квалификационных состязаний Александра Ле показала десятый результат (587 очков), а Арина Алтухова стала 13-й (586 очков). Эти результаты не позволили им пробиться в решающую стадию.







Фото: Instagram/kazshooting

Как известно, Александра Ле в дуэте с Исламом Сатпаевым 27 июля принесли первую медаль в копилку казахстанской сборной на нынешней Олимпиаде в Париже. Они завоевали "бронзу" в командном миксте.

Немного позже Александра Ле испытала себя в финальных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, где остановилась на шестой позиции.