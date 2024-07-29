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14-летняя японка принесла стране "золото" и лидерство в медальном зачете

Скейтбординг Париж-2024 Золото , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:01 Фото: Instagram/paris2024
В пятый соревновательный день на летних Олимпийских играх – 2024 свершилось уникальное достижение. Три несовершеннолетние спортсменки заняли весь призовой подиум в программе скейтбордистов, где чемпионкой стала 14-летняя Коко Есидзава, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта МОК, молодая японка победила в дисциплине "стрит", набрав итоговые 272,75 балла. Серебряным призером Олимпийских игр стала соотечественница Коко – Лиз Акама (265,95), которой 15 лет.

На третью ступень пьедестала почета поднялась 16-летняя бразильская скейтбордистка – Райсса Лил (253,37). 

Скейтбординг Париж-2024 Япония, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:01

Фото: Instagram/worldskatesb

Достижение Есидзава позволило сборной Японии вырваться на первое место в общекомандном медальном зачете. К данной минуте в их активе семь наград (четыре "золота", два "серебра" и одна "бронза").

В призовой тройке также находятся Австралия (шесть медалей) и США (12). Прежние лидеры, представители Южной Кореи, к началу шестого соревновательного дня Олимпиады-2024 спустились на пятое место.

Дзюдо Париж-2024 Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:01

Фото: Instagram/qaz_team_official

Что касается казахстанской сборной, то мы к этой минуте располагаемся на восьмой позиции (три медали). 27 июля историческое "золото" для страны добыл дзюдоист Елдос Сметов, затем бронзовыми призами отличились стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Спустя сутки другой наш дзюдоист Гусман Кыргызбаев поднялся на третью ступень пьедестала почета Олимпийских игр – 2024.

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