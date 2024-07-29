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КПЛ-2024: "Жетысу" дома отобрал очки у чемпиона Казахстана

Футбол Ничья Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:39 Фото: Instagram/jetisufk
28 июля завершились матчи 15-го тура первенства QFL-2024. По его итогам лидер турнирной таблицы "Ордабасы" из Шымкента потерял ценные очки в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Противостояние "Жетысу" и "Ордабасы" закончилось боевой ничьей – 1:1. Шымкентский коллектив открыл счет на 31-й минуте поединка благодаря своему защитнику Сагадату Турсынбаю.

Однако вышедший на замену форвард хозяев поля Абылайхан Жумабек спас команду от поражения, забив важный мяч за семь минут до финального свистка.


Небольшой осечкой действующего чемпиона страны воспользовались два главных его преследователя: "Актобе" и "Кайрат".

Западноказахстанцы на своей арене обыграли петропавловский "Кызылжар" – 2:0.


Алматинская дружина на выезде разгромила карагандинский "Шахтер" – 3:0. 


Еще в одной встрече 15-го тура КПЛ-2024 "Елимай" (Семей) был сильнее столичного "Жениса" – 1:0. Таким образом, к этому часу турнирная таблица казахстанской Премьер-лиги выглядит так:

Матчи следующего тура пройдут 3 и 4 августа. Одним из центральных поединков там будет противоборство в Алматы, где "Кайрат" примет "Елимай".

Между тем внимание всего мира в эти дни приковано к Парижу. Как известно, там проходят ХХХIII летние Олимпийские игры. 

28 июля копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной наградой бронзового качества, которой удостоился дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

После завершения пятого соревновательного дня Олимпиады-2024 наши атлеты занимают восьмую позицию в медальном зачете.  

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