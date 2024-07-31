Триатлонистка Шабалина не смогла закончить выступление на Олимпиаде-2024
На старт соревнований изначально вышли более 50-ти участниц. Скорее всего, качество воды в реке Сена не понравилось Екатерине Шабалиной, которая вынуждена была завершить дистанцию досрочно. На плавательном этапе она приплыла на 55-й позиции.
Далее наша триатлонистка прекратила свое выступление во время велоэтапа, передает пресс-служба НОК РК.
Фото: Instagram/shabal1na
Тем самым у казахстанской сборной уменьшились шансы еще в одном виде спорта на ХХХIII Олимпийских играх.
Надо подчеркнуть, что проведение состязаний в программе триатлонистов было под большим вопросом из-за загрязненности реки Сена.
Из-за чего были перенесены и мужские соревнования на день от запланированного графика Олимпиады-2024.