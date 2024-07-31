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Триатлонистка Шабалина не смогла закончить выступление на Олимпиаде-2024

Триатлон Сход Олипиада-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:42 Фото: Instagram/shabal1na
31 июля на летних Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по триатлону среди женщин, где нашу страну представляла Екатерина Шабалина, которая, к сожалению, снялась после первого вида состязаний, сообщает Zakon.kz.

На старт соревнований изначально вышли более 50-ти участниц. Скорее всего, качество воды в реке Сена не понравилось Екатерине Шабалиной, которая вынуждена была завершить дистанцию досрочно. На плавательном этапе она приплыла на 55-й позиции.  

Далее наша триатлонистка прекратила свое выступление во время велоэтапа, передает пресс-служба НОК РК.

Триатлон Сход Казахстанки, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:42

Фото: Instagram/shabal1na

Тем самым у казахстанской сборной уменьшились шансы еще в одном виде спорта на ХХХIII Олимпийских играх. 

Надо подчеркнуть, что проведение состязаний в программе триатлонистов было под большим вопросом из-за загрязненности реки Сена. 

Из-за чего были перенесены и мужские соревнования на день от запланированного графика Олимпиады-2024.

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