Триатлонистка Шабалина не смогла закончить выступление на Олимпиаде-2024

31 июля на летних Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по триатлону среди женщин, где нашу страну представляла Екатерина Шабалина, которая, к сожалению, снялась после первого вида состязаний, сообщает Zakon.kz.

На старт соревнований изначально вышли более 50-ти участниц. Скорее всего, качество воды в реке Сена не понравилось Екатерине Шабалиной, которая вынуждена была завершить дистанцию досрочно. На плавательном этапе она приплыла на 55-й позиции.

Далее наша триатлонистка прекратила свое выступление во время велоэтапа, передает пресс-служба НОК РК.





Фото: Instagram/shabal1na

Тем самым у казахстанской сборной уменьшились шансы еще в одном виде спорта на ХХХIII Олимпийских играх.

Надо подчеркнуть, что проведение состязаний в программе триатлонистов было под большим вопросом из-за загрязненности реки Сена.

Из-за чего были перенесены и мужские соревнования на день от запланированного графика Олимпиады-2024.