Триатлонистка Шабалина назвала причину схода на Олимпиаде-2024

31 июля на Олимпиаде-2024 прошли женские состязания по триатлону, где приняла участие казахстанка Екатерина Шабалина. К сожалению, наша триатлонистка вынуждена была сойти с дистанции на втором этапе, сообщает Zakon.kz.

Шабалина, на стартовом этапе проплыв Сену, далее уже не смогла продолжить борьбу за медали Олимпиады и закончила свои выступления на вело-состязаниях.

"Триатлон – контактный вид спорта, получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Врачи прописали лекарства. Надеюсь, все будет хорошо. Все триатлеты были в равных условиях". Екатерина Шабалина

В отсутствие Шабалиной медали разыграли другие участницы, где "золото" досталось хозяйке соревнований – Кассандре Богран.

Олимпийский триатлон состоит из трех этапов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км. Француженка на финише показала время 1 час 54 минуты и 55 секунд.

Проведение соревнований по триатлону было под большим вопросом из-за загрязненности реки Сена, вопрос поднимался еще год назад на государственном уровне. Обещали лично проплыть здесь мэр Парижа и президент Франции Эммануэль Макрон.

Градоначальник все-таки сдержала свое слово, а глава государства перенес обещание из-за своей занятости.