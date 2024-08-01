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Париж-2024: На вершине медального зачета – Китай, а Казахстан – в топ-20

Олимпиада-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 10:26 Фото: Instagram/paris2024
До завершения ХХХIII летних Олимпийских игр осталось 11 дней. К этому часу изначальный фаворит медального зачета – сборная Китая – все же захватил лидерство в общей классификации, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены Поднебесной на утро 1 августа занимают первое место по завоеванным медалям Олимпиады-2024. На их счету 19 наград: 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые.

Что касается казахстанских спортсменов, то они располагаются на 16-й позиции командного зачета, собрав одно "золото" и две "бронзы".

В призовой тройке лучших сборных нынешних Олимпийских игр также находятся представители Франции (26 медалей) и Японии (15). Полный состав награжденных команд можно увидеть на сайте МОК

В Париже гимн Казахстана прозвучал 27 июля, когда на высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Елдос Сметов. Его коллега по сборной Гусман Кыргызбаев затем положил в нашу копилку вторую "бронзу".

А самую первую медаль бронзового качества добыл казахстанский дуэт стрелков Александра Ле и Ислам Сатпаев.       

Куандык Шынасилов
Сметов Елдос Китай Париж Сборная Казахстана 2024 год Олимпийские игры
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