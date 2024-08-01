Париж-2024: На вершине медального зачета – Китай, а Казахстан – в топ-20
Спортсмены Поднебесной на утро 1 августа занимают первое место по завоеванным медалям Олимпиады-2024. На их счету 19 наград: 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые.
Что касается казахстанских спортсменов, то они располагаются на 16-й позиции командного зачета, собрав одно "золото" и две "бронзы".
В призовой тройке лучших сборных нынешних Олимпийских игр также находятся представители Франции (26 медалей) и Японии (15). Полный состав награжденных команд можно увидеть на сайте МОК.
В Париже гимн Казахстана прозвучал 27 июля, когда на высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Елдос Сметов. Его коллега по сборной Гусман Кыргызбаев затем положил в нашу копилку вторую "бронзу".
А самую первую медаль бронзового качества добыл казахстанский дуэт стрелков Александра Ле и Ислам Сатпаев.