Призер Олимпиады-2024 не сумел добиться успеха в личных состязаниях
Вместе с Исламом на стартовую дорожку среди стрелков вышел еще один казахстанский спортсмен – Константин Малиновский, информирует пресс-служба НОК РК.
Фото: Instagram/qaz_team_official
К сожалению, им не удалось пробиться в восьмерку лучших. По итогам предварительных выстрелов Сатпаев набрал 588 очков и занял 18 место. А Малиновский с 586 очками финишировал на 25 месте.
В финал вышли первые восемь стрелков по итогам отборочного раунда.
Ислам в этой дисциплине выступал как призер нынешней Олимпиады. 27 июля они в дуэте с Александрой Ле стали обладателями "бронзы" в смешанных командных соревнованиях.
Нужно также отметить, что Сатпаев самым первым из казахстанских стрелков год назад завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх в Париже.