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Призер Олимпиады-2024 не сумел добиться успеха в личных состязаниях

Париж-2024 Поражение Квал, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 14:24 Фото: Instagram/qaz_team_official
Утром 31 июля по расписанию Олимпийских игр-2024 казахстанский стрелок Ислам Сатпаев принял участие в квалификационных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров), сообщает Zakon.kz.

Вместе с Исламом на стартовую дорожку среди стрелков вышел еще один казахстанский спортсмен – Константин Малиновский, информирует пресс-служба НОК РК.

Стрельба Поражение Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 14:24

Фото: Instagram/qaz_team_official

К сожалению, им не удалось пробиться в восьмерку лучших. По итогам предварительных выстрелов Сатпаев набрал 588 очков и занял 18 место. А Малиновский с 586 очками финишировал на 25 месте.

В финал вышли первые восемь стрелков по итогам отборочного раунда.

Ислам в этой дисциплине выступал как призер нынешней Олимпиады. 27 июля они в дуэте с Александрой Ле стали обладателями "бронзы" в смешанных командных соревнованиях.

Нужно также отметить, что Сатпаев самым первым из казахстанских стрелков год назад завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх в Париже.

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