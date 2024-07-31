Призер Олимпиады-2024 не сумел добиться успеха в личных состязаниях

Утром 31 июля по расписанию Олимпийских игр-2024 казахстанский стрелок Ислам Сатпаев принял участие в квалификационных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров), сообщает Zakon.kz.

Вместе с Исламом на стартовую дорожку среди стрелков вышел еще один казахстанский спортсмен – Константин Малиновский, информирует пресс-служба НОК РК.





Фото: Instagram/qaz_team_official

К сожалению, им не удалось пробиться в восьмерку лучших. По итогам предварительных выстрелов Сатпаев набрал 588 очков и занял 18 место. А Малиновский с 586 очками финишировал на 25 месте.



В финал вышли первые восемь стрелков по итогам отборочного раунда.

Ислам в этой дисциплине выступал как призер нынешней Олимпиады. 27 июля они в дуэте с Александрой Ле стали обладателями "бронзы" в смешанных командных соревнованиях.

Нужно также отметить, что Сатпаев самым первым из казахстанских стрелков год назад завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх в Париже.