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Призер Олимпиады-2024 Александра Ле заняла шестое место в личных состязаниях

Стрельба Париж-2024 Финал, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:20 Фото: Instagram/qaz_team_official
29 июля 2024 года на летних Олимпийских играх в Париже прошли финальные состязания в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, где выступила казахстанка Александра Ле. Она завершила соревнования на шестой позиции, сообщает Zakon.kz.

Александра Ле пробилась в финал с шестого места и все-таки закончила решающие попытки также на этой позиции (165,4 очка).

27 июля Александра Ле вместе с Исламом Сатпаевым стали третьими в соревнованиях среди смешанных команд французских Игр-2024.

Фехтование Победа Париж , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:20

Фото: telegram/olympickz

Тем временем в Париже стартовал турнир по фехтованию на сабле среди женщин. Со стадии 1/32 финала начала свое выступление казахстанка Айгерим Сарыбай. Ее первой соперницей стала Чайма Бенадоуда (Алжир).

Сарыбай одержала уверенную победу со счетом 15:9 и в 1/16 финала встретится с двукратной обладательницей олимпийских наград Манон Брюне (Франция).

Стрельба Поражение Квал, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:20

Фото: telegram/olympickz

29 июля команда Казахстана по пулевой стрельбе в рамках Олимпийских игр ⋅ 2024 выступила в квалификационных соревнованиях. Никита Чирюкин и Ирина Юнусметова бились за выход в финал в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

В отборе они набрали 575 очков, заняв 11-е место. В финальную часть соревнований вышли только четыре команды.

После проигрыша Александры Ле шансы на медали у казахстанцев в шестой соревновательный день Олимпиады-2024 еще остаются в трех видах спорта: дзюдо, фехтование и стрельба из лука.

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