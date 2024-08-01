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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал ОИ во Франции

бокс на ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 19:00 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе Назым Кызайбай пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 кг. Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счетом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.

В третьем раунде Назым также стала лучшей – 4:1. Бой она выиграла единогласным решением судей.

Таким образом, Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Александра Ле остановилась в паре шагов от финала.

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