Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал ОИ во Франции

Представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе Назым Кызайбай пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 кг. Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счетом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.



В третьем раунде Назым также стала лучшей – 4:1. Бой она выиграла единогласным решением судей.

Таким образом, Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Александра Ле остановилась в паре шагов от финала.