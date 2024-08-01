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Назым Кызайбай о предстоящем бое на ОИ в Париже: Постараюсь взять реванш

боксерша выступила на ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:06 Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
Казахстанка Назым Кызайбай (до 50 кг) пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже. Спортсменка отметила, что в бою за выход в полуфинал постарается взять реванш, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в четвертьфинале Назым сразится с Лореной Валенсией из Колумбии. С ней они встречались на чемпионате мира – 2022.

"На Олимпиаде не будет легких боев. Я готовилась. Все прошло так, как спланировали. Теперь впереди бой против колумбийки, которой я проиграла на чемпионате мира. Постараюсь взять реванш", – сказала Кызайбай.

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала представительница команды Казахстана по боксу выиграла у Каролин де Алмейды из Бразилии.

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